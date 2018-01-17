Ярославль, 17 января, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Информацию о том, что вместо бассейна жители самого крупного района Ярославля получили торговый центр, заместитель мэра назвал «уткой», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Более того, чиновник лично выехал на место, чтобы убедиться в этом.

Ярпортал, пользователь Cvarc «Бассейн»

21 января на заседании комиссии по социальной политике муниципалитета города Ярославля депутат от Дзержинского района Владимир Молодкин попросил представителя мэрии прокомментировать ситуацию с бассейном, который был обещан жителям почти год назад. Весной 2017 года на месте, где он должен появиться, заложили камень. Однако сегодня брагинцы получили лишь новый торговый центр неподалеку, строительство которого все и принимали за тот самый долгожданный бассейн. Об этом же было сказано и на табличке, повешенной на заборе строительной площадки. Впрочем, представители мэрии и областного правительства предпочитали о возводимом объекте молчать. Поэтому жители Дзержинского района долгое время пребывали в неведении, наблюдая, как споро растет «бассейн». Пока представители СМИ наконец не выяснили: это вовсе не спортивный объект, а торговый центр.

«Хочу задать болезненный для Дзержинского района вопрос: речь идет о перспективах строительства бассейна. Понятно, что имеется инвестор, но он активно строит торговый центр, и не очень активно, как я вижу со стороны, занимается спортивной частью этого комплекса. Я опасаюсь, что на этом, может, все и закончится. И такое бывало. Насколько серьезны договоренности о том, что этот бассейн будет, вдруг инвестор откажется его строить после выполнения торговой части?» — спросил депутат Молодкин.

Отвечая на это, заместитель мэра Иван Лилеев во всем обвинил представителей СМИ:

«Что касается бассейна, который запланирован к строительству компанией «Газпром» — мы все знаем, что договоренности об этом были достигнуты между руководством компании и губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым. Поэтому сомневаться в их надежности не стоит. Что касается торгового центра, то ряд СМИ запустили «утку», что вместо бассейна строят торговый центр. Я не поленился, во-первых, проехал на место, во-вторых, открыл кадастровую карту. Участок, на котором построен ТЦ, принадлежит физическому лицу, и он может строить там что угодно. Что касается участка, который выделен под бассейн, он абсолютно пустой, зарезервирован, выделен, сейчас идет проектирование этого бассейна, и мы его обязательно построим», — сказал Иван Лилеев.

Спасибо, конечно, заместителю мэра, что он нашел время и выбрался в Дзержинский район, чтобы увидеть то, что сами жители наблюдают уже полгода. Но речь в статьях СМИ как раз шла не о том, что торговый центр построен на месте бассейна. Журналисты писали, что брагинцев фактически обманули, разместив на заборе стройки картинку с бассейном и информацию о его строительстве. При этом ни одного официального сообщения о том, что строится именно торговый центр, на сайте мэрии размещено не было — очевидно, городские чиновники, предполагая возмущение людей, просто предпочли об этом промолчать (тем более шли выборы губернатора и нового состава муниципалитета). Ну, а когда спустя несколько месяцев правда раскрылась, решили назвать все это «уткой».

Что же, жителям останется только ждать, когда, наконец, начнется строительство самого бассейна. Хотя, как говорится, обещанного у нас ждут три года. Год уже прошел…