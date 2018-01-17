Тбилиси, 17 января, 2018, 11:33 — ИА Регнум. В Грузии серьезно опасаются нового очага войны, который может возникнуть у ее границ, в Турции, в связи с последними угрозами Реджепа Тайипа Эрдогана «о начале военной операции против курдских террористов» в Сирии. Статью на эту тему под названием «Новый очаг войны у наших границ» публикует грузинское издание «Резонанси».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Грузия

В беседе с изданием грузинский аналитик, бригадный генерал Амиран Салуквадзе отмечает, что на фоне напряженных отношений между Турцией и США не исключено усиление сотрудничества Анкары с Россией и Ираном. Он также считает вполне вероятным выход Турции из НАТО.

«Два года назад, когда началось определенное напряжение между США и Турцией из-за Сирии и потепление отношений между Россией и Турцией, еще тогда возникли вопросы, не приведет ли это к выходу Турции из НАТО. Тогда я воздержался от ответа на этот вопрос, воздержусь и сейчас, но на фоне такой напряженности оптимизма у меня немного», — отметил Салуквадзе.

По его мнению, всё будет зависеть от дальнейшего развития событий и действий США.

«Если США начнут создание сил пограничной охраны на севере Сирии, то исключить ничего нельзя. Не исключено и то, что мы увидим тесное сотрудничество между Турцией, Россией и Ираном против этой группировки. Плохо то, что всё это происходит у наших границ и всё больше приближается к нам», — заявил бригадный генерал.