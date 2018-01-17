Ярославль, 17 января, 2018, 11:14 — ИА Регнум. В Ярославле сотрудники полиции обнаружили в одном из домов в поселке Текстилей Красноперекопского района 11-месячную девочку без родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Ребенок в больнице

В декабре полицейские приехали по сигналу местного жителя, который сообщил о том, что в доме плачет ребенок. Помещение, где находилась девочка, было похоже на притон. Мать была объявлена в розыск, а ребенка отправили в больницу. Там его навестили сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка.

«В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Условия содержания в медицинской организации удовлетворительные. Мы держим ситуацию под контролем и окажем помощь при необходимости», — сказал корреспонденту ИА REGNUM уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин.

Сейчас органы опеки решают вопрос об ограничении родительских прав матери.