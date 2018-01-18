Нерюнгри, Якутия, 18 января, 2018, 11:44 — ИА Регнум. 16 января в Сети появилась видеозапись, на которой заведующий якутской больницы Владимир Н. избил пациентку. При этом женщина пришла к нему снимать побои, которые ранее нанес именно этот доктор. Ролик быстро распространился среди СМИ и пользователей социальных сетей, подняв волну агрессии, направленную на врача. Однако история имеет обратную сторону, которая заставила уже многих пользователей встать на защиту врача.

На кадрах ролика запечатлен инцидент, произошедший 1 января 2018 года. Жительница якутского села Иенга Анастасия Д. пришла в Золотинскую участковую больницу, чтобы снять побои, которые она получила на новогодней дискотеке. Как сообщали многие СМИ, во враче женщина узнала своего обидчика, после чего он снова стал её избивать.

Агрессивное поведение врача вызвало шок у пользователей соцсетей. Мужчина бьет женщину по руке кулаком, использует нецензурную брань, а после и вовсе нападает на неё. Однако фразы, которые при этом произносит врач, наталкивают на мысль, что тридцатью секундами (именно столько длится ролик) история не ограничивается.

«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? — говорит врач. — Если ты правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала».

Вечером 16 января стало известно, что нападению, запечатленному на видео, предшествовал ряд событий, в свете которых Владимир Н. выглядит совсем иначе.

1 января в селе Иенга проходила новогодняя вечеринка, на которую со своими компаниями пришел Владимир Н. и акушерка Золотинской больницы Гурэлмэ, сообщает ИА SakhaDay. Во время танцев на женщину напали несколько человек и стали её избивать. Когда она вышла на улицу, избиение продолжилось. В этот момент к ней на подмогу прибежал Владимир Н.

Гурэлмэ впервые видела нападавших и не понимала, что вызвало такую агрессию. Однако главной причиной считает тот факт, что она неместная и почти никого не знает в селе.

Как сообщает источник, после произошедшего и заведующий, и акушерка собрались домой, однако по дороге Гурэлмэ решила заехать в больницу и снять побои. Владимиру Н. тем временем тоже позвонили из больницы и попросили приехать, чтобы снять побои у некой Анастасии Д. В девушке Владимир Н. узнал одну из нападавших.

Сразу после того, как заведующий зафиксировал побои, в больницу приехала Гурэлмэ. Сообщается, что Анастасия Д. и её спутницы, которые находились в нетрезвом состоянии, тут же напали на девушку и вновь принялись её избивать. Врач в очередной раз заступился за свою работницу: вначале он пытался разнять нападавших, однако их было слишком много. Тогда Владимир Н. закрыл Гурэме собой и вывел из больницы. То, что происходило дальше, запечатлено на ролике.

Узнав новые подробности, пользователи соцсетей направили свою агрессию на депутата Нерюнгринского районного совета и активного пользователя соцсетей Александра Силина, который выложил ролик в Сеть.

«Может, для начала стоит разобраться? Перед киданием громких обвинений. Хотя это в вашем духе, Силин», — прокомментировал Илья С.

«Думаю, что, если все это началось из-за Силина, его нужно будет наказать, например, попереть из интернета. Самопиар на костях — это паскудное дело», — считает Илья С.

«Вы разве депутат? Как же Вам не стыдно-то, а? Может, справедливости ради, выложите полное видео?» — пишет Алена Г.

На данный видеозапись заблокировали из-за нарушения правила YouTube по разжиганию ненависти.

Как ранее сообщила газета «Комсомольская правда», в Минздраве приняли решение уволить врача. В ведомстве не исключают, что это не последнее увольнение в медучреждении. Кроме того, пресс-служба прокуратуры города Нерюнгри сообщила, что правоохранители начали проверку по факту публикации видеозаписи.