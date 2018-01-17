Санкт-Петербург, 17 января, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник («Партия роста») вновь направил иск на вице-губернатора города Александра Говорунова. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 января в аппарате парламентария.

Chizhik-lrt.ru Трамвай «Чижик»

Резнику пришлось устранить все претензии, возникшие у Смольнинского суда к предыдущему варианту иска. Уточнения касались персональных данных истца, также у судьи возникли претензии к форме оплаты государственной пошлины.

Иск родился из нежелания Смольного раскрывать подробности договора с подрядчиком на создание линии частного трамвая «Чижик». По мнению депутата, Смольный нарушает право парламентариев на доступ к текстам концессионных соглашений, которые город заключает с инвесторами для реализации крупных проектов.

Помимо «Чижика», депутаты не могут получить текст соглашения на строительство Западного скоростного диаметра, а по этому контракту, как утверждают чиновники, бюджет обязан выплачивать концессионнеру миллиардные компенсации каждый год в случае недостаточной прибыльности проекта. Тем не менее, текста договора открытая публика или даже депутаты так и не видели. В Смольном утверждают, что в этих соглашениях содержатся некие конфиденциальные сведения.

Напомним, что с исковым заявлением в суд депутат Максим Резник решил обратиться после того, как вице-губернатор Александр Говорунов, исполнявший в это время обязанности губернатора, отказался предоставить ему текст концессионного соглашения между городом и «Транспортной концессионной компанией», которая строит в Красногвардейском районе частную трамвайную сеть.

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Скоростная трамвайная сеть создается на условиях ГЧП от Ладожского вокзала в направлении района Ржевка-Пороховые. Сроки запуска скоростного трамвая были сорваны. Изначально первый маршрут, от станции метро «Ладожская» до Хасанской улицы в Красногвардейском районе, обещали запустить в августе 2017 года, затем срок перенесли на сентябрь, потом на ноябрь, затем сообщалось о том, что линию запустят до конца декабря 2017 года.

Между тем, перекрытие проезжей части ради прокладки трамвайных путей и развязок привела к большим трудностям для жителей Красногвардейского района и автомобилистов, резко осложнила дорожную ситуацию на востоке города.