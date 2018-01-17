Москва, 17 января, 2018, 11:08 — ИА Регнум. Законопроект о блокировке «живодерского контента» в интернете обсуждается в комитете Госдумы по экологии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом сообщил глава комитета Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия»).

imgur.com Живодеры

Инициатива разработана совместно с Роскомнадзором и направлена на оперативную блокировку контента в интернете, содержащего материалы о жестоком обращении с животными.

В Госдуме обеспокоены тем, что Россия стала экспортером такого контента за рубеж: российские подпольные студии осуществляют съемку, продажу и распространение видеороликов с издевательствами над животными. Также, по словам Бурматова, «организаторы распространения подобного контента выстроили в России целую сеть, связанную с функционированием закрытых сообществ, системой инвайтов-приглашений и оплаты просмотров, а также получения доходов от продажи видеоконтента за рубеж».

"На сегодняшний день популярным жанром стал «краш-фетиш» — видео, в котором участники роликов давят ногами, душат и истязают животных, а также онлайн-игры, связанные с виртуальным издевательством и опытами над животными. Это уже целая индустрия, в которой живодерство поставлено на конвейер, погибают тысячи животных», — обеспокоен он.

Волонтеры, которые помогали комитету проводить мониторинг ситуации в интернете, зафиксировали 1300 роликов, 12 тематических форумов для общения и обмена контентом по теме хард-краш и огромное количество сайтов с предложением продажи и создания материалов данной тематики, указал депутат.

Госдума приняла закон, устанавливающий повышенную уголовную ответственность за жестокое обращение с животными. Также продолжаются дискуссии вокруг запрета контактной притравки.