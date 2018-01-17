Казань, 17 января, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Инициатива Духовного управления мусульман Татарии о разработке положения по мусульманскому разводу вызвала бурную реакцию жителей республики. Многих шокировало то, что «институт брака меняется даже там, где он, казалось бы, должен стоять столпом», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

annabaa.org Ислам. Четки

На заседании Совета казыев (шариатских судей — прим. ИА REGNUM ) ДУМ РТ, прошедшем 15 января 2018 года, было заявлено, что управление приступило к разработке положения «О применении казыями норм исламского права при рассмотрении дел о расторжении брака». Принятие такого абсолютно нетипичного для мусульманского мира документа в ДУМ РТ объяснили необходимостью защиты прав женщин и укрепления института семьи. Но подобное разъяснение общественность не удовлетворило, и сама идея некоей поддержки развода со стороны духовного «пастыря» мусульман вызвала отторжение и непонимание у жителей региона.

«Институт брака меняется даже там, где он, казалось бы, должен стоять столпом. Мы на пороге нового общества», — написал телеграм-канал «Еду в Татарстан».

"А где правило создания мусульманской семьи?», «сперва надо рассмотреть правило создания мусульманской семьи», «мусульманские семьи никогда не распадаются», «основной темой этого дела будет инструкция для женщин мусульманок как самостоятельно развестись с мужем… позор тем кто это направление развивает», «ответственность и уважение должно быть к женщине в любом случае», «коран почитают пусть-там все четко прописано, и разрабатывать не надо», — пишут на эту инициативу пользователи соцсетей из Татарии (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Ещё часть жителей региона не понимает, для чего вообще нужен этот документ.

«А кому это нужно? В судах, соцзащите или Пенсионном фонде, других госструктурах эти бумажки не примут», — удивляется один из пользователей.

«Ну и ну! Приехали. 21 век!!! А конституция зачем?», «Больше интересует, зачем тогда Семейный кодекс и чем регистрация/расторжение законного брака в ЗАГСе у мусульман отличается от всех остальных?», «Никакого отношения к значимому оформлению семейной жизни эти действа не будут иметь. Есть ЗАГС. Есть Семейный кодекс», — делятся мнением через соцсети жители региона.

Их оппоненты отмечают, что речь идёт о тех случаях, когда проводится специальный обряд, а не регистрация в государственном органе. В это же время приверженцы данной конфессии напоминают, что «по шариату уже есть процедура развода», и удивляются инициативе управления мусульман.

«Развод в исламе — разрешённое, хоть и самое нелюбимое», — пишет один из жителей Казани.

Сам документ ДУМ РТ пока не обнародовал, но ситуация с разводами в Татарии на сегодня действительно оставляет желать лучшего.

По данным Управления ЗАГС кабинета министров РТ, за 2017 год количество разводов относительно 2016 года выросло на 1% — с 13 450 до 13 586. Увеличение числа разводов в прошлом году наблюдалось в 23 муниципалитетах Татарии из 45. Казань стала исключением, здесь зафиксирован спад. А, например, в Бугульминском районе количество разводов, наоборот, выросло на 28,3% — до 480.

При этом рост числа разводов в регионе происходит на фоне резкого спада рождаемости — на 13,8%. Количество браков пока демонстрирует положительную динамику — прирост на 4,7%.