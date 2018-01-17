Москва, 17 января, 2018, 10:54 — ИА Регнум. Госпрограмма «Реализация государственной национальной политики» с бюджетом 2,5 млрд рублей в год не наполнена реальным содержанием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 января, об этом заявил глава комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Сегодня, 17 января, в Госдуме пройдет «правительственный час» с участием главы Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игоря Баринова. Парламентарии намерены обсудить исполнение недавно утвержденной государственной программы «Реализация государственной национальной политики».

По словам Гильмутдинова, у депутатов есть ряд вопросов к госпрограмме.

«Мы считаем, что она, к сожалению, пока не наполнена реальным содержанием. Там в основном только мероприятия, регионы не получают сегодня достаточной поддержки, суммы по софинансированию незначительные», — указал он.

Парламентарии намерены создать рабочую группу по реализации госпрограммы.

«Это новая программа с бюджетом 2,5 млрд рублей в год, никогда такой программы в Российской Федерации не было. Мы хотим, чтобы она была реализована эффективно, чтобы были эффективно реализованы подпрограммы, касающиеся поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, софинансирования региональных программ поддержки казачества, поддержки русского языка, языков народов России и еще ряд направлений», — пояснил глава профильного комитета Госдумы.