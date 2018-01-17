Киев, 17 января, 2018, 10:45 — ИА Регнум. На Украине из-за сложных погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) без электроснабжения остались 15 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям страны.

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«С 16 на 17 января в результате осложнения погодных условий, из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 15 населенных пунктов в 3 областях», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Донецкой области обесточены 9 населенных пунктов, в Запорожской — 3 населенных пункта, в Одесской — 3 населенных пункта.

В настоящее время бригады облэнерго пытаются восстановить электроснабжение населенных пунктов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 января в Одессе закрылись несколько высших учебных заведений из-за того, что им нечем платить за отопление учебных корпусов.

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