Оттава, 17 января, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Канада и Соединенные Штаты, а также их союзники никогда не признают ядерный статус КНДР, сообщает 17 января Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

Данное заявление сделал госсекретарь США Рекс Тиллерсон, обсуждая растущую ядерную угрозу со стороны Северной Кореи во время пресс-конференции, организованной по итогам саммита в Ванкувере, посвященного северокорейскому кризису.

Все 20 стран, участвовавших в мероприятии, сошлись во мнении, что санкционный режим в отношении Пхеньяна должен сохраниться.

Кроме того, возможно введения новых, более жестких мер, в частности запрет на морские перевозки. Международные службы, в таком случае, смогут задерживать северокорейские суда с проверками на наличие перевоза санкционных товаров.

В данном саммите не принимали участия Россия и Китай, круг держав был ограничен теми, кто поддерживал Южную Корею во время войны 1950−1953 годов.

Напомним, несмотря на некоторую разрядку в отношениях между КНДР и Южной Кореей, произошедшую в начале января текущего года, международная изоляция Пхеньяна по-прежнему продолжается. Для дальнейшего улучшения ситуации на Корейском полуострове, Северная Корея должна отказаться от своей ядерной программы.