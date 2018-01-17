Ярославль, 17 января, 2018, 10:30 — ИА Регнум. Представители бизнеса из Краснодара рассматривают возможность установить в Ярославле остановочные комплексы, где будут продавать горячий кофе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов.

Pixabay.com Кофе

«На этой неделе приезжали предприниматели из Краснодара, еще по связям «Опоры России» я их пригласил для того, чтобы показать, как мы здесь работаем, что происходит в городе, как развивается малый и средний бизнес. В том числе показали, как происходит замена остановочных комплексов. Провели их по городу, и гости из Краснодара отметили, что у нас нет таких остановок, где можно в ожидании транспорта выпить горячий кофе. В Краснодаре такая сеть развита, и гости предложили в следующий приезд показать эту модель, возможно, 30 остановок таких они поставят, если действительно возникнет интерес поработать в нашем регионе. Отмечу, что пока это на уровне планов, проектов, но мы готовы вести эти переговоры», — отметил Артур Ефремов.

Что же касается недостающих остановочных комплексов, то, по словам председателя муниципалитета, в бюджете на эти цели заложено 1,5 млн рублей, на которые будут установлены около 40 остановок. Сейчас разыгрываются конкурсы.