Тбилиси, 17 января, 2018, 10:08 — ИА Регнум. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в отношении своего предшественника Михаила Саакашвили акт о помиловании применять не будет. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Рустави-2».

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

По мнению Георгия Маргвелашвили, сам приговор, вынесенный Тбилисским городским судом Михаилу Саакашвили, — «позорный, комичный и ущербный для имиджа страны».

«Когда осуждаешь человека, тем более бывшего президента, по такой статье, которая в законодательстве отсутствует, ты нарушаешь основные принципы Уголовного кодекса и правового государства», — пояснил Маргвелашвили.

По его словам, нынешнее правительство Грузии не только не разрушило ту систему правосудия, которую создал Саакашвили, но еще больше упрочило ее.

«Вся эта система, эта прокуратура с ее традициями, этот суд с его традициями и все, что создал Саакашвили, не только не были разрушены, но после того, как мы пришли к власти, еще больше упрочились, стабилизировались и, можно сказать, верой и правдой служат идеологии Миши Саакашвили», — подчеркнул Георгий Маргвелашвили.

Президент затронул и другие уголовные дела, по которым в Грузии обвиняется его предшественник, в том числе так называемое дело о растрате государственных средств, в том числе на закупку для Саакашвили пяти пиджаков.

По оценке президента, именно после этих абсурдных обвинений был прекращен розыск бывших грузинских высокопоставленных чиновников, объявленный через Интерпол.

«После того как мы показали всему миру, что задерживаем президента за пять пиджаков, и был отменен розыск по красному циркуляру тех людей, привлечение которых к ответственности было очень важно. В том числе был отменен розыск в отношении Зураба Адеишвили (бывшего министра юстиции Грузии)», — напомнил Маргвелашвили.

Как известно, Тбилисский городской суд вынес Михаилу Саакашвили приговор по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани, осудив его на три года лишения свободы за досрочное помилование лиц, осужденных по этому делу.

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