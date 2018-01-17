Магас, 17 января, 2018, 09:56 — ИА Регнум. Два субъекта Российской Федерации — Ингушетия и Карачаево-Черкесия — получат субсидии из федерального центра, значительно превышающие суммы, которые выделены другим регионам России. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правительства РФ, Ингушетии будет выделена самая большая субсидия, размер которой превысит 173 млн рублей. Карачаево-Черкесии досталось более 153 млн рублей — 2-е место в РФ по объемам субсидий.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как отметила министр культуры и архивного дела Ингушетии Марет Газдиева, решение об оказании помощи сфере культуры региона было принято по результатам переговоров главы республики Юнус-Бека Евкурова с министром культуры РФ Владимиром Мединским при поддержке вице-премьера Ольги Голодец, побывавшей в республике летом 2017 года

На выделенные средства в Ингушетии будут построены восемь домов культуры в сельских районах.

«Сегодня показатель уровня обеспеченности населения объектами культурно-досугового типа в Ингушетии составляет лишь 26%, это самый низкий показатель по России. Естественно, что ситуацию надо исправлять. И поэтому очень важно, что мы были услышаны нашим федеральным министерством. Эта субсидия поможет нам вывести ситуацию с обеспеченностью объектами культуры на общероссийский уровень», — цитирует главу минкультуры Ингушетии пресс-служба руководителя республики.

Стоит отметить, что в 2017 году в Ингушетии было сдано в эксплуатацию восемь домов культуры. Все они были оснащены соответствующим оборудованием для всех направлений деятельности и кружковой работы.

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Ингушетии дали денег на строительство домов культуры

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2018 году на развитие культуры субъектам России будут выделены субсидии в размере 1,822 млрд рублей. Из них меньше всех получит Чукотский автономный округ — 322 тыс. рублей. Что касается субъектов Северо-Кавказского федерального округа, то если Ингушетии будет предоставлена самая большая сумма в размере почти 174 млн рублей, то самую маленькую субсидию получит Ставрополье — около 5 млн рублей.

Чечне достанется 88,7 млн рублей, Дагестану — 64,9 млн рублей, Кабардино-Балкарии — 64,3 млн рублей, Северной Осетии — 64,1 млн рублей.

Напомним, в марте 2015 года глава республики Юнус-Бек Евкуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал о том, что в регионе есть проблема — отсутствие досуговых учреждений. Молодежи негде реализовать свои образовательные и развлекательные потребности. Всего, по расчетам властей Ингушетии, необходимо построить около 30 домов культуры.

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Как отметил Евкуров, если типовые объекты культуры будут рассчитаны на 300 посадочных мест, то обойдутся они каждый в сумму примерно по 40 млн рублей. Президент РФ пообещал помочь республике в реализации этого проекта. Уже в мае 2016 года Ингушетии была выделена субсидия в размере 27,3 млн рублей на строительство учреждений культуры в селах. А в декабре того же года регион оказался в числе пяти субъектов СКФО, которым было выделено по 150 млн рублей на строительство досуговых учреждений.