Гавайи, США, 17 января, 2018, 09:45 — ИА Регнум. Мужчина, проживающий на Гавайских островах перенес сердечный приступ после ложной тревоги о ракетном запуске, сообщает 17 января Fox News.

Скорая помощь

Об этом стало известно благодаря рассказу его девушки, которой сперва показалось, что он умер.

51-летний Шон Шилдс пережил припадок, который закончился обмороком, серьезно напугавшим его подругу Бренду Рэйчел.

Когда случился приступ, Шилдс, являющийся инвалидом, и его девушка побежали в ближайшее отделение больницы, где пострадавший и потерял сознание, после чего ему была оказана необходимая медицинская помощь.

«Сердечный приступ, вне всякого сомнения, был вызван стрессом, который ему пришлось пережить», — заявила Рэйчел.

Напомним, в конце декабря 2017 года в американском штате Гавайи была объявлена тревога. Власти объявили о приближении ракеты со стороны КНДР, в последствии оказалось, что оповещение было ложным.