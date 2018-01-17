Ярославль, 17 января, 2018, 09:43 — ИА Регнум. В Ярославской области утвержден итоговый перечень объектов, которые в этом году вошли в программу «Безопасные и качественные дороги». Их на своей странице в Facebook перечислил губернатор Дмитрий Миронов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Список дорог

«Комплексно отремонтируем 23 дороги в Ярославле. В их числе особенно проблемные улицы Блюхера и Чкалова, проспект Авиаторов. Многие ярославцы давно ждут, когда эти дороги приведут в порядок. Также в программе 7 областных трасс», — пишет Дмитрий Миронов.

Глава региона пообещал, что будут учтены ошибки прошлого года:

«К ремонту приступим как можно раньше, чтобы успеть выполнить все работы в сезон. Еще раз предупреждаю подрядчиков: контролировать качество по-прежнему будем жестко. Ни одного рубля за некачественный ремонт не заплатим. Будем тщательно проверять каждую жалобу жителей», — отмечает он.

В список программы БКД на 2018 год в Ярославле вошли:

Ленинградский проспект (от проспекта Октября до улицы Волгоградская)

Улица Блюхера (от улицы Елены Колесовой до проспекта Дзержинского)

Улица Большая Норская (от Тутаевского шоссе до Ленинградского проспекта)

Улица Громова (от улицы Елены Колесовой до улицы Панина)

Проспект Авиаторов (от улицы Дачная до улицы 3-я Яковлевская)

Улица Клубная (от улицы Маяковского до д. №47 по улице Клубная)

Улица Спартаковская (от улицы Колышкина до улицы Панфилова)

Улица 1-ая Шоссейная (от улицы Маяковского до границы г. Ярославля)

Улица Магистральная (от Мышкинского проезда до границ Ярославля)

Улица Городской вал (от Мышкинского проезда до проспекта Ленина)

Мышкинский проезд (от улицы Городской вал до улицы Магистральная)

Улица Салтыкова-Щедрина (от улицы Полиграфическая до улицы Республиканская)

Улица Богдановича (от проспекта Ленина до улицы Володарского)

Улица Чайковского (от Которосльной набережной до проспекта Октября)

Улица Нефтяников (от Московского проспекта до д. №31б по ул. Нефтяников)

Улица Павлова (от Московского проспекта до д.№39 к.2 по улице Павлова)

Комсомольская площадь

Улица Харитонова (от проспекта Октября до Республиканского проезда)

Улица Чкалова (от улицы Угличская до проспекта Октября)

Улица Чехова (от проспекта Октября до Привокзальной площади)

Улица Индустриальная (от улицы 2-я Транспортная до проспекта Фрунзе)

Улица Златоустинская (от улицы Мельничная до Портовой набережной)