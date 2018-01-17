Пермь, 17 января, 2018, 09:36 — ИА Регнум. Учительница школы №127 в Перми, защищавшая детей от злоумышленников, получила 17 ранений. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова на своей странице в соцсети Facebook.

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«Учитель 4 Б класса Шагулина Наталия Васильевна -герой, — написала Денисова. — Она получила 17 … ранений, спасая детей».

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае добавила, что состояние пострадавшей женщины остается «очень тяжелым».

«Пожелаем все вместе ей выздоровления!» — добавила Денисова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января в Перми в школе №127 произошло ЧП. В результате инцидента пострадали 15 человек, 12 из них потребовалась госпитализация. Пятеро, в том числе защищавшая детей учительница, были прооперированы.

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