Москва, 17 января, 2018, 09:14 — ИА Регнум. В Министерство внутренних дел РФ не поступала информация о взломах в течение полутора лет группой «русских хакеров» MoneyTaker систем информационной безопасности трех российских банков, сообщили в пресс-центре МВД.

geralt Хакеры. Атака

Речь идет о данных компании Group-IB, которая подготовила подробный доклад о компьютерных грабителях из MoneyTaker.

«В МВД России отчет Group-IB о деятельности киберпреступников из группировки MoneyTaker не поступал», — цитирует пресс-службу МВД ТАСС.

В компании, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, рассказали о сути проблемы.

«Инциденты происходят в разных регионах мира: один из банков они ограбили дважды, что свидетельствует о недостаточно качественном расследовании первого нападения. Мы впервые раскрываем связи всех обнаруженных нами 20 инцидентов и не исключаем новые хищения», — говорится в сообщении пресс-службы Group-IB.

Для того, чтобы снизить вероятность повтора нападений, Group-IB выпустила открытый отчет, объясняющий, как работает группа MoneyTaker.

Компания Group-IB, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений, утверждает, что направляла в 2017 году информацию о группе хакеров MoneyTaker в подразделения МВД России.

«Информация о MoneyTaker была предоставлена в профильные подразделения МВД, имеющие отношение к расследованию киберпреступлений. Отчет был передан накануне его официального представления в СМИ, он содержит все необходимые технические индикаторы, позволяющие пресечь деятельность этой преступной группы, а также найти других пострадавших от действий этих хакеров», — сообщил ТАСС глава Group-IB Илья Сачков в ответ на комментарий пресс-центра МВД о том, что в министерство отчет компании не поступал.

Напомним, как ранее писало ИА REGNUM, 11 декабря пресс-служба компании Group-IB рассекретила деятельность русскоязычной хакерской группировки MoneyTaker, за 1,5 года организовавшей 20 успешных атак на банки и другие юридические организации на территории США, России и Великобритании.

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В целом, на счету хакеров этой группы 16 атак на компании США, три — на банки РФ и одна — в Великобритании. В России средний объем украденных группой денег составил 72 млн. рублей.