Сорочинск, Оренбургская область, 17 января, 2018, 09:11 — ИА Регнум. В Оренбургской области прокуратура требует наказания для полиции и должностных лиц администрации Сорочинска в связи с гибелью двухлетней девочки. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева, полицейские знали о неблагополучии семьи, но не оградили детей от родителей, ведущих асоциальный образ жизни.

Mota.ru Пустая кроватка

Напомним, что 5 января в Сорочинске погиб двухлетний ребёнок. Дочь, практически без одежды, выбежала за матерью, когда та пошла к соседям употреблять алкоголь. Догнать женщину не получилось, попасть обратно в родной дом тоже. Ребёнок скончался от переохлаждения.

Выяснилось, что семья, где воспитывалась девочка, была неблагополучной, однако на учёте не состояла.

По данным прокуратуры, полицейские знали о неблагополучном образе жизни семьи. Тревожные сигналы о том, что дети находятся в опасных условиях, в правоохранительные органы поступали от местных жителей. Они утверждали, что дети периодически оставались без присмотра или с пьяным отцом. Супруги злоупотребляли спиртными напитками и конфликтовали между собой, что становилось причиной полицейских проверок.

Примечательно, что последний тревожный сигнал правоохранителям поступил в конце декабря 2017 года.

«Однако мер в целях ограждения детей от незаконного поведения родителей предпринято не было», — отметила представитель надзорного ведомства.

Только после смертельной трагедии второй ребёнок (пятилетний мальчик, который, по неофициальным данным, отстаёт в развитии и не посещает детский сад) изъят из семьи и находится под контролем органа опеки и попечительства.

Ольга Аникеева подчеркнула, что в настоящее время прокуратура выясняет, имеются ли основания для привлечения сотрудников органов внутренних дел к уголовной ответственности за допущенную халатность.

В свою очередь в УМВД по Оренбургской области корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в рядах полиции проводится служебная проверка:

«Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, в случае установления вины сотрудников полиции они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел».

Напомним, что в отношении родителей следственные органы возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».