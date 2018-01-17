Москва, 17 января, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Котировки Brent не смогли закрепить успех за пределами уровня $70, сменив вектор движения на торгах 16 января. В моменте цена уходила под отметку $69, потеряв по итогам дня порядка 1,4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

drpepperscott230 Нефть

«Как только актив добрался до важного психологического барьера, на рынке активизировались спекуляции на тему новой волны сланцевой революции и преждевременного выхода стран ОПЕК из сделки», — отметил эксперт.

Что касается американских производителей, действительно можно будет увидеть очередной рывок в производстве, о чем сигнализирует масштабное увеличение числа активных буровых в стране.

Минэнерго США недавно повысило свой прогноз по добыче черного золота до новых рекордов на 2018 год. Все это может отпугнуть быков и воспрепятствовать дальнейшему подъему котировок.

«Тем временем страны ОПЕК+ могут заговорить о выработке стратегии выхода из сделки, которая уже дала хорошие результаты, подталкивая рынок к балансу.

21 января мониторинговый комитет картеля обсудит этот вопрос, и если будут даны рекомендации по составлению плана выхода, это станет первым предвестником плавной утраты этого фундаментального фактора поддержки», — пояснил Мащенко.

Впрочем, скорее всего, производители будут осторожны в своих заявлениях, чтобы слишком не травмировать рынок, который перегрет и подвержен рискам агрессивной коррекции в случае появления негативных сигналов.

«С технической точки зрения уход под отметку $69 может повлечь ускорение ликвидации лонгов, однако при отсутствии значимых медвежьих факторов актив, скорее всего, встретит покупателей на спадах, если американская статистика не вызовет неприятного удивления рынка», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть перешла в коррекционную фазу