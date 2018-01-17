Москва, 17 января, 2018, 08:52 — ИА Регнум. Рубль вошел в фазу консолидации после недавнего роста, ограничившись тесным диапазоном на торгах 16 января, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Доллар привлек небольшой спрос на международном рынке, что вкупе с коррективными настроениями на рынке нефти воспрепятствовало дальнейшему снижению пары доллар/рубль, которая выросла в пределах 0,3%, так и не сумев добраться до промежуточного сопротивления в районе 56,50 руб.

«Позиции российской валюты остаются крепкими, прежде всего за счет утраты интереса к доллару, поползновения которого пока выглядят неубедительно, хотя попытки дальнейшего восстановления возможны», — отметил эксперт.

Но главный риск для рубля сейчас представляет нефтяной рынок, где, судя по всему, назревает коррекция, спровоцированная страхом перед психологической отметкой $70 по сорту Brent. На прошлой неделе буровая активность в США резко выросла, что чревато увеличением запасов нефти и нефтепродуктов.

«Если так, то как раз американские отчеты могут послужить предлогом для фиксации прибыли по Brent, которая увлечет за собой рубль. Однако потенциальные темпы его коррекции обещают быть умеренными», — полагает Ковалев.

В краткосрочной перспективе пара может преодолеть отметку 56,50 руб. с ближайшей целью на 56,70 руб., если на развитии отката котировки нефть не привлекут новую волну покупок.

«Что касается рекордных покупок валюты Минфином, пока этот фактор не отражается на поведении российской валюты, которая получает поддержку на фоне налоговых выплат», — считает эксперт.

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