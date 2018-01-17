Москва, 17 января, 2018, 08:44 — ИА Регнум. На территории России отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. Более 67,3 млн человек получили прививки от гриппа, информирует 17 января пресс-служба Роспотребнадзора.

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Для трех регионов на второй неделе года (с 8 по 14 января) отмечено превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению. В двух городах зафиксировано превышение эпидпорога по центральному городу без превышения по субъекту.

В пяти регионах превышены недельные пороги эпидемической заболеваемости ОРВИ и гриппом для детей младше двух лет. В возрастной группе 3−6 лет — превышение в восьми регионах, 7−14 лет — в шести регионах, старше 15 лет — в трех регионах.

За указанный период лабораторно обследованы более 3,3 тыс. человек, у 57 из них выявлен вирус гриппа А, у 32 — вирус гриппа В. При этом отмечено, что рост заболеваемости гриппом, вызванным вирусами гриппа подтипа А (H3N2) и типом В, зафиксирован в странах ЕС.

По данным на 12 января, от гриппа привито 46,6% населения России (более 67,3 млн человек). Более 17 млн детей и 40,6 млн взрослых — 99,9% от запланированного количества — получили прививки за счет средств федерального бюджета.

За счет средств из других источников иммунизацию прошли 8,1 млн человек. Из них в 6,6 млн случаев процедуру оплатил работодатель.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на первую неделю января заболеваемость гриппом и ОРВИ в России также была низкой. Вакцинация от гриппа во всех регионах России началась в начале сентября 2017 года.

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