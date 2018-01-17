Токио, 17 января, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Рекламный ролик японского режиссера Хироюки Китакубо, снятый в 1997 году, стремительно набирает просмотры в Twitter: пользователям понравился образ будущего — киберпанк и пиво.

Скриншот страницы видео «Киберпанк и пиво» YouTube Самураи

Ролик, рекламирующий ирландское пиво, был размещен в аккаунте timsoret и за сутки его посмотрели более 130 тыс. раз, а перепостили — более 4 тыс. раз.

Действие рекламы происходит в выдуманной киберпанк-вселенной. Одетые в кимоно самураи с катанами несутся куда-то через город, перепрыгивая машины.

Оказывается, что они бегут в ирландский бар, чтобы выпить пива. Вскоре после них в заведение заходит неторопливый горожанин и становится понятно, почему торопились самураи — бар закрывался.

«Киберпанк и пиво. Что может быть лучше?» — пишут пользователи.

В комментариях рекламу называли «странной» и «удивительной». Но, тем не менее, пользователям она нравится и 20 лет спустя.