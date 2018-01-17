Хельсинки, 17 января, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В Финляндии 17 января началось досрочное голосование на выборах президента страны, досрочные выборы продлятся до 23 января, говорится в сообщении на сайте министерства юстиции Финляндии.

Rama Выборы

Избирательные участки открылись в мэриях городов, в торговых центрах и библиотеках. Принять участие в голосовании граждане страны могут либо досрочно, либо в день выборов. Процесс продлится 11 дней.

Проголосовать смогут и граждане страны, проживающие за рубежом: участки откроются в дипломатических миссиях Финляндии. Основной день голосования назначен на 28 января.

Если в первом туре выборов ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, состоится второй тур — предположительно, 11 февраля. В целом, вряд ли стоит ожидать второго тура: рейтинг действующего президента страны Саули Ниинистё, который будет баллотироваться на второй срок, составляет 72%.

Вторым по популярности, по данным опроса компании Yle, является кандидат от «зеленых» Пекка Хаависто, за него свои голоса готовы отдать 11% респондентов. Еще 5% проголосуют за кандидата от «Истинных финнов» Лауру Хухтасаари.

Остальные кандидаты имеют поддержку от 1 до 4%. Это кандидат от Социально-демократической партии Туулу Хаатайнен, Мерья Кюллёнен от «Левого союза», Нильс Торвальдс от Шведской народной партии, экс-премьер Матти Ванханен от «Финляндского центра» и член Европарламента Пааво Вяюрюнен.