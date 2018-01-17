Бразилиа, 17 января, 2018, 08:06 — ИА Регнум. Чемпион мира по футболу 2002 года бразилец Роналдиньо завершил игровую карьеру. Об этом 16 января сообщает Globo Esporte.

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«Он закончил. Окончательно. Мы хотим организовать большое мероприятие после чемпионата мира в России, вероятно, в августе. Проведём несколько мероприятий в Бразилии, Европе и Азии. И, конечно же, организуем матч со сборной Бразилии», — приводит издание слова брата футболиста Роберто Ассиса.

Напомним, Роналдиньо стал чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии в 2002 году. В 2005 году он стал обладателем «Золотого мяча», в 2004 и 2005 годах признавался лучшим игроком мира по версии ФИФА.

За свою карьеру Роналдиньо выступал за такие европейские клубы, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». В составе «Барселоны» он дважды выиграл чемпионат Испании, а также Лигу чемпионов.

В 2015 году Роналдиньо, выступавший в составе «Флуминенсе» в чемпионате Бразилии, покинул клуб и стал играть в мини-футбол в чемпионате Индии.

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