Париж, 17 января, 2018, 08:02 — ИА Регнум. Париж не может требовать от Москвы выплат по возмещению российских дореволюционных облигаций. Все долги уже были списаны 20 лет назад. Подписанное 27 мая 1997 года между двумя странами соглашение ликвидировало межгосударственные споры между Французской Республикой и Российской Федерацией по вопросу «русских займов».

Selfcreation.ru Долги

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Согласно документу, обе стороны взаимно отказались от всех финансовых долгов, которые возникли между ними до 9 мая 1945 года. В соответствии с договоренностью Россия выплатила Франции $400 млн. Всего было установлено более 315,2 тыс. держателей займов. Которые получили компенсации.

При этом, несмотря на то, что Франция, в соответствии с соглашением, не имеет перед потомками держателей гособлигаций никаких обязательств, а также воздерживается от поддержки требований своих граждан, связанных с этими долгами, тем не менее государство не может лишить французских физических лиц, даже получивших компенсацию, права выставлять долговые требования, пишет РИА «Новости».

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Международную федеративную ассоциацию держателей российских займов обратились около 400 тысяч жителей Франции. Потомки держателей государственных облигаций российских железнодорожных компаний потребовали погашения долгов по ценным бумагам, выпущенным царским правительством России до 1918 года.

Сообщалось, что в течение 30 лет — с 1867 года — французы инвестировали в долговые бумаги более 15 млрд франков, что эквивалентно 53 млрд евро. Всего было выпущено 28 млн ценных бумаг.

В Госдуме РФ назвали эти требования шантажом, отметив не случайность возникновении ситуации именно сейчас, на старте президентской кампании. Депутат Алексей Журавлёв («Родина») заявил, что «этот трескучий хруст французской булки — обыкновенный шантаж и очередной способ иностранного вмешательства в российские выборы».

Добавим, что это не первая попытка французов добиться погашения царских долгов. В 2013 году сообщалось, что держатели российских бумаг обратились в суд.