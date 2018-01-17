Вашингтон, 17 января, 2018, 07:59 — ИА Регнум. Граждан США, желающих инвестировать в новую криптовалюту Венесуэлы El Petro, предупредили о «рисках преследований» из-за санкций против Каракаса. Об этом, как передает Reuters, заявил официальный представитель Минфина США.

Getty Images Криптовалюта

По его словам, инвестиции в венесуэльскую криптовалюту являются нарушением ограничительных мер, наложенных на Венесуэлу.

Представитель Минфина США добавил, что гражданам страны необходимо работать на данном рынке «с осторожностью».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Каракас готов создать национальную криптовалюту.

По его словам, создание криптовалюты El Petro обеспечит Венесуэле прогресс в области «новых форм получения международного финансирования».

Читайте также: Венесуэла обеспечит собственную криптовалюту 5 млрд баррелями нефти

А также: Криптовалюта с обеспечением: подойдет ли опыт Венесуэлы для кризисной РФ?