Вашингтон, 17 января, 2018, 08:00 — ИА Регнум. В Соединенных Штатах Америки может появиться 51-й штат, сообщает 17 января USA Today.

Флаг США

Штат Калифорния был назван некоторыми политическими активистами неуправляемым, поэтому они решили предпринять попытку по учреждению нового образования, которое будет называться Новая Калифорния.

Возможные основатели нового регионального образования зачитали собственную Декларацию о независимости от Калифорнии, в которой обвинили руководство штата в неудачной экономической политике, сделавшей регион неуправляемым.

В предполагаемый 51-й штат войдут преимущественно сельские территории, а также побережье Тихого океана.

«В настоящее время Калифорния управляется тираническим режимом», — говорится в заявлении инициативной группы.

Напомним, специфика территориального устройства США заключается в широкой автономии регионов, что обусловлено особенностью исторического развития государства. Здесь часто встречаются сепаратистские настроения, которые, впрочем, пока не имеют серьезного шанса на успех.