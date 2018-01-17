Киев, 17 января, 2018, 07:52 — ИА Регнум. Украина будет требовать от России «выполнения» Минских соглашений, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 17 января УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

По его словам, «проукраинская коалиция» в ЕС должна оказать воздействие на Россию для того, чтобы она «выполнила» Минские соглашения. Также Порошенко выразил благодарность Германии, Франции, Австрии, а также ОБСЕ, представители которой работают в Специальной мониторинговой миссии (СММ) в Донбассе.

Читайте также: Верховная рада не признала ДНР и ЛНР «террористическими организациями»

При этом украинский президент никак не прокомментировал заявление своего представителя в Верховной раде Ирины Луценко о том, что в закон о «реинтеграции» Донбасса украинские депутаты сознательно не включили ни единого упоминания о Минских соглашениях.

Напомним, Минские соглашения подписывались дважды — в 2014 и 2015 годах. В соглашениях указано, что в вооруженном конфликте в Донбассе участвуют две стороны — украинские войска и «вооруженные формирования отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Читайте также: Верховная рада не смогла принять законопроект о «реинтеграции» Донбасса

В связи с этим Россия неоднократно подчеркивала, что «выполнять» Минские соглашения должна в первую очередь Украина, которая является непосредственным участником гражданской войны в Донбассе. Москва же не является стороной конфликта, соответственно, и не может «выполнять» соглашения.