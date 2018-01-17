Вашингтон, 17 января, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Отношения России и США находятся на низком уровне, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом, сообщает ABC.

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

По его словам, проблему Северной Кореи могут совместно решать только Россия, Китай и США, однако отношения Москвы и Вашингтона «ушли на ноль».

«Нас, соседей, естественно, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединёнными Штатами и Россией», — заявил он.

Назарбаев также напомнил, что Казахстан в свое время отказался от четвертого в мире ядерного арсенала и закрыл крупнейший полигон в мире для ядерных испытаний в Семипалатинске.

«У нас есть моральное право предлагать ядерным странам поступить, как мы: так мы делали с Ираном, и так я сейчас разговариваю с Северной Кореей», — добавил глава государства.

Напомним, накануне в Вашингтоне состоялась встреча лидеров двух стран. На итоговой пресс-конференции Трамп и Назарбаев отметили важность двусторонних отношений.

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