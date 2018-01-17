Мельбурн, Австралия, 17 января, 2018, 07:46 — ИА Регнум. Российские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова вышли во второй круг парного разряда Australian Open.

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В матче первого круга они победили американо-канадскую пару Слоан Стивенс и Эжени Бушар. Встреча, продолжавшаяся 1 час 22 минуты, завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Российские теннисистки два раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 из 7 брейк-пойнтов.

В матче третьего круга Веснина и Макарова встретится с победителями матча представительницами Хорватии и Словакии Петрой Мартич и Магдаленой Рыбариковой и американками Лорен Дэвис и Элисон Риске. Матч пройдёт 19 января.

Australian Open-2018. Женщины. Парный разряд. Первый круг.

Веснина / Макарова (Россия) — Стивенс / Бушар (США / Канада) — 6:4, 6:4.

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