Москва, 17 января, 2018, 07:46 — ИА Регнум. На совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что закона о налоговой амнистии коснётся 20 млн человек, сообщает 16 января пресс-служба Кремля.

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Подчеркнув, что принятие закона было необходимо для выполнения задач, поставленных главой государства, Силуанов отметил, что данный нормативный акт предполагает списание 41 млрд рублей.

«Предусмотрено списание налоговой задолженности по имущественным налогам нашим гражданам. И такое количество граждан, по оценкам налоговой службы, составляет более 20 млн человек. Общий объём задолженности — 41 млрд рублей», — сообщил министр финансов РФ.

Кроме того, глава ведомства сообщил — по индивидуальным предпринимателям в России произошло списание задолженности по налогам по спецрежимам, по упрощённым налогам, по единому налогу на вменённый доход и по оплате патента.

«Общий объём списанных налогов составляет 15,8 млрд рублей, а количество налогоплательщиков — около трёх млн индивидуальных предпринимателей», — добавил он.

Напомним, 16 января 2018 года Владимир Путин провёл первое в этом году совещание с членами правительства России.

Глава Минтранса Максим Соколов проинформировал об объёмах пассажирских перевозок в период новогодних праздников и в целом за 2017 год. Руководитель федерального агентства по туризму Олег Сафонов сообщил о росте внутреннего, въездного и выездного турпотоков.

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Руководитель финансового ведомства Антон Силуанов доложил об особенностях применения закона о налоговой амнистии. С основным докладом о ходе выполнения задачи по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, выступил министр строительства Михаил Мень.