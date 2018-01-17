Москва, 17 января, 2018, 07:41 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала Генпрокуратуру Украины не заниматься одурманиванием народа своей страны и ответить на заявление депутата по существу. Так Поклонская прокомментировала журналистам предложение надзорного ведомства приехать в Киев за ответом на заявление.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

Поклонская предположила, что подобный «красноречивый, но далекий от сути» ответ, в котором ей также предложили «компенсацию проезда в Киев», связан «с непродолжительным периодом службы пресс-секретаря в органах прокуратуры».

«Предлагаю вернуться к существу моего заявления и рассмотреть его в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, а не продолжать заниматься одурманиванием и уничтожением украинского народа и страны, превращая ее в руины хваленой «евроинтеграции», — заявила Поклонская.

Она напомнила, что в ее публичном заявлении на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко говорится о жутких преступлениях против украинского народа и страны, разрушенной «антитеррористическими операциями». Речь там идет о преступлениях против женщин, детей и стариков, что никак не соотносится с просьбой оплатить проезд и проживание в Киеве.

В целом Поклонская предложила обратить предложенные ей средства в доход государства и направить их на организацию ее допроса в режиме видеоконференции.

Напомним, против Поклонской в 2016 году в Киеве было заведено уголовное дело о госизмене. Позже было открыто еще одно дело, за запрет в России «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Поклонская ранее направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко. В нем она потребовала начать расследование в отношении ряда политиков и чиновников, которые причастны к созданию преступной организации, совершившей госпереворот на Украине. Также она обвинила их в начале войны в Донбассе и организации преступления в одесском Доме профсоюзов.

Речь идет в том числе о президенте страны Петре Порошенко, секретаре СНБО Александре Турчинове и главе МВД Арсене Авакове. В ответ Генпрокуратура предложила ей получить ответы, приехав в Киев.