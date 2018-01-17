Киев, 17 января, 2018, 07:35 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предложила бывшему прокурору российского Крыма Наталье Поклонской явиться в Киев для «беседы», написал 16 января спикер ГПУ Андрей Лысенко на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Наталья Поклонская

По его словам, ГПУ будет «рада» видеть Поклонскую в своих стенах, несмотря на все «сомнения и предостережения». Лысенко отметил, что прокуратура желает «побеседовать» с экс-прокурором российского Крыма о ее «государственной измене» и запрете в России «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Также спикер ГПУ пообещал, что прокуратура даст «эксклюзивные ответы» на все поданные ранее запросы Поклонской.

«Расходы на проезд и содержание — за счет принимающей стороны», — написал Лысенко.

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Напомним, ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская написала открытое обращение к главе ГПУ Юрию Луценко, в котором попросила прокуратуру начать расследование незаконного захвата власти на Украине в 2013—2014 годах и совершения государственного переворота.