Москва, 17 января, 2018, 07:20 — ИА Регнум. Торги по нефти 16 января закрылись снижением. Цена на нефть марки Brent упала с $70,35 до $68,82 (-2,17%). Нефтяной рынок перешел в коррекционную фазу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

При достижении ценой психологического уровня $70 трейдеры стали фиксировать прибыль по длинным позициям. Стоит заметить, что нефть дешевела даже при ослаблении доллара США на американской сессии.

Сегодня, 17 января, Brent подешевела на 0,44%, до $69 за баррель. Продавцы прошли поддержку $69,30. В связи с этим возросли риски нисходящей коррекции до $68,30.

Если покупатели при дальнейшем снижении цены начнут активно закрывать длинные позиции, то тогда падение котировок ускорится до уровня $67,30/67,65.

Чтобы рост возобновился, покупателям нужно поднять цену выше $68,80.

Во вторник, 16 января, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 1,57%, до $69,15 за баррель, WTI — на 1,59%, до $63,73 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в марте 2018 года на СПбМТСБ составляет $67,52 за баррель.

Читайте также: Нефть снижается под давлением технического фактора