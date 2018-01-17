Благовещенск, 17 января, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Александр Козлов прокомментировал публикацию ИА REGNUM о том, что опережающее развитие Дальнего Востока вызвало демографический взрыв на Кубани — люди из ДФО уезжают. Козлов пошутил, что дальневосточники способны «одальневосточить» всю страну. Между тем в Амурской области десятки рабочих Локомотивного депо в Тынде заявили о намерении объявить голодовку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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«Сегодня прочитал, что «Кубань переполнена новыми жителями и просит остановить нашествие настырных сибиряков и надменных дальневосточников». Мол, «в борьбе двух культур наивные добрые кубанцы проиграют». Ну, что сказать… Да, мы такие — настырные, напористые, идем к своей цели — заселить и «одальневосточить» всю страну. Это была шутка. Ну, а если серьезно, то у нас действительно закаленный характер, и никуда от этого не деться. Я каждый день делаю всё, что в моих силах, чтобы сделать жизнь в регионе лучше. И чтобы никто не уезжал отсюда, а только приезжали. Например, кубанцы», — написал Александр Козлов на своей странице в Инстаграме.

Пост главы Амурской области набрал огромное количество комментариев за короткое время:

«Удивило мнение кубанцев о нас, как о надменных дальневосточниках. Вот уж во что не поверю. Да, мы напористые. Но еще добрые, отзывчивые, душевные».

«Южанин дальневосточника никогда не поймет. В наших краях без упорства только трава растет».

А еще, комментируя пост губернатора, жители Амурской области сообщили, что властям необходимо повышать уровень жизни в регионе — чтобы у людей не возникало желания уезжать в южные и западные регионы страны.

Замечание, надо сказать, ко времени. Потому, что именно в тот день, когда Александр Козлов в Инстаграм комментировал публикацию ИА REGNUM и шутил о намерении «одальневосточить» всю Россию, в северной столице региона — Тынде — десятки железнодорожников заявили о намерении объявить голодовку.

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«Пусть все видят, что людей задолбали!»

Бригады сотрудников локомотивного депо компании ТМХ-Сервис собираются устроить забастовку и готовы пойти на крайние меры — объявить голодовку, сообщила «Амурская служба новостей».

По словам рабочих, за последние два года их зарплаты снизились на 20 тыс. рублей. По словам депутата Тындинской гордумы Марины Михайловой, руководство компании не идёт на контакт с людьми.

«Руководство компании находится в Москве, учредители на Кипре, на контакт с рабочими никто не идет! А ведь эти люди, которые содержат в безопасности локомотивы, отвечают за жизнь и здоровье пассажиров, безопасность грузов. А люди рассказывают, что им прямо сказали: «Вы быдло. Куда вы денетесь, будете работать, у вас у всех ипотеки», — рассказала Марина Михайлова.

Рабочие записали своё собрание, свои обращения и видео выложили в интернет.

«Пусть все видят: нас просто задолбали!» — сказали рабочие.

Рабочие жалуются, что до тех пор, пока ТМХ-Сервис была с составе ОАО РЖД, все было хорошо, зарплаты выплачивались вовремя и не урезались.

Неоднократные попытки дозвониться до «ТМХ-Сервис» не увенчались успехом: указанные в официальных документах телефоны отключены.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ Красндарского края в последнее время пестрят материалами, в которых кубанцы просят защитить их от нашествия сибиряков и дальневосточников, которые тысячами бегут на юг России. Таким оказался печальный итог опережающего развития Дальнего Востока под эгидой московского Министерства по развитию Дальнего Востока.

Только за 2017 год из ДФО навсегда уехали 12 290 человек, не считая тех, кто уже уехал, но еще не выписался. В ходе экспертной сессии в ТОГУ эксперты — экономисты, политологи, социологи — пришли к единому мнению: нельзя развивать Дальний Восток, находясь за тысячи миль от него. Главной проблемой региона назвали отток населения.