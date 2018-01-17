Якутск, 17 января, 2018, 06:51 — ИА Регнум. В Якутии в соцсетях распространяется видеозапись, на которой видно, как врач, находясь в помещении больницы, бьёт пациентку и кричит на неё, угрожая судебным делом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, уже начато служебное расследование, врач уволен, но свидетели утверждают: медработник защищал акушерку.

Feans Драка

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«Ты хоть понимаешь, что судебное дело будет? Ты если правду не скажешь, тебя в тюрьму посадят. Ты должна это понять. Потому что много свидетелей, и они докажут, что ты сама напала!», — кричит на видео врач в разорванной рубашке, несколько раз сильно ударяя посетительницу по рукам.

Главврач Нерюнгринской районной больнице Нюргун Степанов сообщил, что на видео — участковый врач Золотинской больницы (село Иенгра Нерюнгринского района).

«Немедленно была создана комиссия для проведения служебного расследования и подписан соответствующий приказ. В тот же день был вызван участник событий — участковый врач, у него взята объяснительная. О происходящем доложено министру и его заместителям. После получения полной информации (на получение объяснений согласно административного кодекса даётся 3 дня) служебное расследование будет завершено и будет оформлен акт. Акт мы направим в минздрав республики. Предварительно могу сказать, что произошло грубейшее нарушение трудовой дисциплины, грубейшее нарушение всех норм врачебной этики и деонтологии. После принятия выводов комиссии и восстановления всех происходивших событий будут приняты жесткие меры административного воздействия ко всем виновным. В Нерюнгринской ЦРБ ранее подобных случаев не отмечалось», — прокомментировал инцидент Нюргун Степанов.

В минздраве Якутии инцидент охарактеризовали как вопиющий. «Врач, применивший силу в отношении пациента уволен. Нами принимаются организационные выводы по соответствию занимаемой должности главным врачом ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница», — пояснили в ведомстве.

Между тем, ИА SakhaDay сообщает, что такому поведению врача предшествовало нападение разъяренных нетрезвых женщин на его коллегу, акушерку Гэрэлмэ, которую он прикрыл своим телом. Сотрудница больницы уверена, что если бы не вмешательство врача, то ее бы растерзали.

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«Гэрэлмэ начали попросту забивать, — рассказал сам врач. — Я не мог стоять и смотреть на расправу. Думаю, любой мужчина вмешался бы и постарался остановить драку. Их было четверо — очень агрессивно настроенных, крепких и спортивных девушек, а нас с медсестрой двое».

Почему девушки напали на акушерку, неизвестно. Региональные СМИ сообщают о том, что нападению в больнице предшествовало избиение Гэрэрлмэ на дискотеке. Предполагается, что причиной агрессии жительниц Иенгры могло стать то, что акушерка неместная, и недавно приехала в село.

«Если бы Владимир Юрьевич не вмешался, то меня бы может уже не было, — сообщила журналистам Гэлэрмэ. — Девушки были агрессивные, как стая волков, которые выбрали жертву, и не могут отстать от неё. Да, Владимир Юрьевич, опасаясь за свою репутацию, мог бы стоять в стороне, и просто взывать к спокойствию. Тогда его бы сейчас не уничтожали, не организовали бы травлю, не уволили бы с работы. Он остался бы чистеньким и незапятнанным, но мой ребёнок, возможно, остался бы без мамы. Спасибо, что наш врач думал не о себе и своей репутации. Он спас мою жизнь, и я за это ему очень благодарна».

Мнения в соцсетях разделились. «Выводы делать преждевременно, надо профессионально подойти к решению этого вопроса, без эмоций! Здесь нужна мудрость и случай нельзя оставить без порицания, и село без врача!», «В любом случае, хоть какая предыстория драки пьяных женщин в ночном заведении не может быть оправданием битья женщины врачом, да и ещё на рабочем месте», «Нельзя делать скоропалительнее умозаключения. Может его довели?», «Надо разбираться прежде чем навешивать ярлыки», «Даже если была предыстория, это — разве допустимо? Никакими обстоятельствами это нельзя объяснить, а вот его как человека — жаль, как теперь искать работу?», — комментируют инцидент в соцсетях жители Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, год назад житель Алдана устроил пальбу из автомата по машине скорой помощи, приехавшей по вызову его жены. Врачей и полицию вызвали потому, что мужчина стал вести себя агрессивно. Медработники чудом не пострадали, получили тяжёлую психологическую травму.