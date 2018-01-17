Пекин, 17 января, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Ведущий китайский научный институт заявил о своих планах построить научную космическую лабораторию в Люксембурге, сообщает 17 января китайская газета «Жэньминь жибао».

NASA Космос

Решение было принято рамках меморандума о понимании, который был подписан китайской стороной с министерством экономики Люксембурга.

Лаборатория сосредоточится на исследованиях отдаленных районов космоса, говорится в заявлении Национального научного космического центра Китая (NSSC) при Китайской академии наук.

Лаборатория также займется разработкой технологий, которые могут быть использованы в поиске ресурсов в Солнечной системе.

Отметим, что в 2016 году Люксембург запустил правительственную инициативу, направленную на использование ресурсов космоса.

Напомним, что успехи Китая в освоении космоса и развитии космических программ последних лет всерьез обеспокоили американских политиков, опасающихся, что Китай получит технологическое доминирование в этой сфере.