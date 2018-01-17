Канберра, 17 января, 2018, 05:57 — ИА Регнум. Жалоба на Канаду поступила во Всемирную торговую организацию от австралийского руководства, передает телекомпания CBC News.

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Недовольство Канберры связано с тем, что Оттава нарушает правила торговли вином, в результате чего есть риск «дискриминации» реализации этой продукции в Канаде.

Претензии предъявляются к «распределению, лицензированию и продаже вина в Канаде»: наценке, пошлинам, налогам на импортную продукцию.

Отмечается, что жалоба Канберры последовала за аналогичным шагом Вашингтона в отношении Британской Колумбии (Канада), которая поступила в ВТО в октябре 2017 года.

Напомним, Россия является членом ВТО с 2012 года. 12 января 2018 года Госдума проголосовала на пленарном заседании за поручение изучить потери и прибыли российской экономики после вхождения в ВТО и рассмотреть вопрос целесообразности дальнейшего пребывания в этой международной организации.

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