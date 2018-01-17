Южно-Сахалинск, 17 января, 2018, 05:50 — ИА Регнум. Сахалинское региональное отделение Всероссийского движения «За права человека» обратилось с открытым письмом к губернатору Сахалинской области Олегу Кожемяко с требованием вернуть островитянам места для проведения пикетов и митингов. 11 января председатель областного правительства Вера Щербина своим постановлением закрыла для митингов и пикетов 6 из 7 площадок в островной столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nathan Keirn Протест

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«Решением Правительства Сахалинской области количество площадок, на которых разрешено проведение публичных акций численностью до 100 человек, сокращено с 7 до 1. Теперь гражданские активисты, считающие необходимым пригласить сограждан на пикет или митинг для публичного выражения своего мнения по любым вопросам, могут использовать площадку только перед домом культуры «Родина». Но рядом нет никаких органов власти, много шума от соседней автомобильной трассы, а использовать звукоусиление на пикетах нельзя. Поэтому мнения участников публичных акций будут услышаны лишь ими самими, а для властей останутся гласом вопиющего в пустыне.

Мы считаем решение областного правительства либо неверным, либо провокационным, способным лишь нарастить градус недовольства действиями властей среди сахалинцев, особенно — среди молодежи и бедной трети населения.

Независимо от мотивов принятия такого решения, мы считаем его неверным, ущемляющим права граждан и противоречащим Конституции РФ, ст. 31, дающей гражданам право собираться мирно, без оружия, проводить публичные акции и лишь в установленных законодательством случаях уведомлять об этом органы власти для обеспечения общественного порядка.

Семикратно сократив количество мест для проведения митингов и пикетов, правительство области грубо нарушило права человека, превысило свои полномочия, нарушило ст. 18 Конституции РФ, прямо указывающую на то, что органы власти обязаны уважать права человека.

Действия сахалинского правительства мы считаем порочным деянием. Уже хотя бы потому, что ни разу за всю историю Сахалинской области в регионе не было ни одного проявления экстремизма во время проведения публичных акций. Ни разу ни у кого не было изъято оружие, ни разу никто не высказывал угрозы в чей либо адрес, из-за отсутствия поводов никогда ни к кому не применялась физическая сила.

Вопиющая порочность решения сахалинского правительства усиливается еще и тем, что, в условиях нарастающего давления властей на немногие, оставшиеся еще независимые СМИ, информационная доступность протестных высказываний и даже просто иных, не нравящихся властям, мнений крайне ограниченная, а политической конкуренции нет вообще.

Мы утверждаем, что вы и ваше правительство, исходя из возможностей, вправе расширять права человека, но ни в коем случае не ущемлять их. Формируя «на ровном месте» препятствия для реализации одного из основных политических прав граждан, закрепленных не только в Конституции РФ, но в ст. 11 ратифицированной нашей страной Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Поэтому, уважаемый Олег Николаевич, мы предлагаем вам исправить это недоброе деяние вашего правительства, неотложно отменив это решение, принятое, к тому же, без общественного обсуждения, а также наказать виновных», — обращение к губернатору Сахалина Олегу Кожемяко активисты разместили в ИА Сахалин. Инфо.

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Активисты предложили губернатору в течение 10 дней отменить скандальное постановление и оставили за собой право обратиться в суд и к президенту.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января 2017 года, комментируя решение правительства Сахалинской области, политолог, доктор политических наук, профессор ТОГУ Илдус Ярулин посоветовал председателю правительства региона Вере Щербине перечитать труды Ленина:

«Там очень хорошо рассказывается, как устроить революцию», — сказал политолог.

«Зачем загонять протесты на кухни?», — задал вопрос по поводу действий сахалинских властей официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Примечательно, что в сентябре 2017 года, в ходе выборов в региональный парламент, власти Сахалина также пошли по пути грубого подавления политической конкуренции. Тогда представителя небольшой партии «Правое дело» ученого Сергея Пономарёва вызвали в правительство области и предложили покинуть предвыборную гонку. Такое предложение политику сделал руководитель аппарата губернатора Александр Дерновой. Действия властей в отношении сахалинского ученого вызвали возмущение общественности. В поддержку Пономарёва выступили видные российские ученые, общественные деятели академик РАЕН Анатолий Кошкин, доктор исторических наук, член РАЕН Вячеслав Зимонин, политический аналитик, бывший советник — посланник России в Латвии Михаил Демурин и другие. Политтехнолог Константин Скрипников тогда предупреждал сахалинские власти о репутационных потерях в преддверии выборов президента, до которых оставалось всего полгода.