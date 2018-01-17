Ванкувер, Канада, 17 января, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Статус ядерной державы не может быть признан за Северной Кореей, заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон на саммите МИД в городе Ванкувер (Канада).

Uwe Brodrecht Военный парад в Пхеньяне

«США вместе с Китаем, Южной Кореей, Японией, Россией и со всем международным сообществом заявляют режиму в Северной Корее, что мы не можем и не будем принимать вас в качестве ядерной державы», — заявил Тиллерсон.

Госсекретарь США пригрозил Пхеньяну продолжением санкционного давления. При этом глава Госдепа уточнил, что санкции, введенные Советом Безопасности ООН, должны быть реализованы в полном объеме.

«Мы особенно призываем к этому Россию и Китай», — заявил Тиллерсон.

Напомним, саммит в Ванкувере посвящен северокорейской проблеме. Готовясь ко встрече с коллегами, 15 января Тиллерсон заявил, что Вашингтон не торопится решить проблему Северной Кореи военным путем.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января в Ванкувере Тиллерсон заявил, что союзники должны оказать «максимальное давление» на Пхеньян. В частности, нужно усилить морскую блокаду Северной Кореи.

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