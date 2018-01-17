Пекин, 17 января, 2018, 05:03 — ИА Регнум. Министерство образования Китая продолжит политику нетерпимости по отношению к любым проявлениям в учебных заведениях, которые вредят учащимся или попирают учительскую этику, сообщает 16 января китайское агентство «Синьхуа».

Army.mil Домогательство

Пресс-секретарь министерства Сю Мэй сделала ряд заявлений в ответ на сообщения о сексуальных домогательствах в Бэйханском университете.

Профессор Бэйханского университета был уволен с занимаемой должности после то того, как бывшая студентка обвинила его в сексуальных домогательствах через социальные сети.

Университет посредством своего аккаунта с китайской социальной сети Sina Weibo сообщил на прошедшей неделе, что Чэнь Сяову был уволен со своей должности заместителя вице-президента высшей школы при университете. Его преподавательский сертификат также был аннулирован.

Министерство также сотрудничает с другими департаментами с целью выработки механизма профилактики подобного рода поведения, отметила Сю.

Стоит отметить, что министерство не сообщило, подтвердились ли обвинения в домогательствах со стороны преподавателя, или же его уволили в рамках «профилактики».

Читайте также: Воспитателей одного из детских садов Пекина обвиняют в педофилии