Вашингтон, 17 января, 2018, 05:17 — ИА Регнум. Шесть стратегических бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress будут размещены на американской авиабазе «Андерсен» (остров Гуам, Тихий океан), сообщили в пресс-службе ВВС США.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52H

Уточняется, что на Гуам будут также направлены порядка 300 членов летного экипажа с американской авиабазы «Барксдейл» (штат Луизиана, США). Это сделано для «поддержки Тихоокеанского командования американских ВС».

Как отметили в американском ведомстве, B-52 будут задействованы в совместных учениях с ВВС Японии, Южной Кореи и Австралии.

Отметим, что заявление Пентагона сделано на фоне улучшения отношений Сеула и Пхеньяна. После этого активность США в регионе не только не ослабла, но, напротив, усилилась.

9 января американский госдеп одобрил продажу Токио четырех ракет-перехватчиков Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA и пусковых установок Mk-29 на сумму $133,3 млн. Эти виды вооружения являются компонентами системы противоракетной обороны (ПРО).

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В этот же день южнокорейское агенство Yonhap News сообщило, что три тяжелых стратегических бомбардировщика B-2 ВВС США переброшены на Гуам. Переброска В-2 проведена с авиабазы «Уайтмэн» (штат Миссури, США).