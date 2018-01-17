Пекин, 17 января, 2018, 04:50 — ИА Регнум. Прямые иностранные инвестиции (FDI) в китайский «материк» продемонстрировали стабильный рост в 2017 году, сообщает 16 января китайское агентство «Синьхуа».

Инвестиции

Рост FDI составил 7,9% в сравнении с 2016 годом, продемонстрировав показатель в 877,56 млн юаней ($136,33 млрд), отмечает Министерство торговли Китая.

По информации министерства, всего 35 652 иностранные компании были впервые зарегистрированы в 2017 году, что на 27,8% выше, чем годом ранее.

При этом, в декабре 2017 года FDI в китайскую экономику достигли 73,94 млрд юаней, что, однако, на 9,2% ниже, чем за тот же период годом ранее. При этом, было основано 4 837 новых компаний, что на 36,5% больше, чем в декабре 2016 года.

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Напомним, что в 2017 году руководство Поднебесной приняло ряд мер по смягчению ограничений и упрощению процедур для иностранных инвесторов.

«Структура иностранных инвестиций продолжает улучшаться при серьезной продуктивности FDI в секторе высоких технологий, где этот показатель вырос на 93,2% в сравнении с 2016 годом, достигнув отметки 184,65 млрд юаней», — отмечается в заявлении Министерства коммерции Китая.

Напомним, что еще в первом квартале 2017 года бывший замминистра торговли Китая Вэй Цзяньго прогнозировал значительный рост прямых иностранных инвестиций в экономику Китая. Однако, фактический рост оказался не таким оптимистичным, как предполагал Вэй, предрекая 15% притока FDI.

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