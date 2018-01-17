Пекин, 17 января, 2018, 04:27 — ИА Регнум. Книга с новогодними речами председателя КНР Си Цзиньпина была выпущена в свет Народным Издательством Китая, сообщает 16 января агентство «Синьхуа».

Kremlin.ru Си Цзиньпин

Новая книга содержит в себе все новогодние речи, произнесенные главой Китайской Народной Республики с 2014 по 2018 гг.

Как отмечает издатель, новинку уже в ближайшее время можно будет купить в книжных магазинах по всей стране.

Кроме прочтения самих речей, люди также смогут при помощи своих сотовых телефонов считывать QR-коды, отпечатанные в книге и получить доступ к видеозаписям всех пяти на данным момент новогодних выступлений председателя Си.

Стоит отметить, что публикация книг на основе подборки тематических речей председателя КНР Си Цзиньпина стали в Поднебесной уже сложившейся традицией: будь то книги о военном деле, государственном управлении или молодежной политике, некоторые из которых разошлись миллионными тиражами на десятках языках мира.

Читайте также: Книга Си Цзиньпина разошлась тиражом почти 6,5 млн копий на 21 языке

А также: «Трактат о войне»: В КНР издана книга Си Цзиньпина о строительстве армии