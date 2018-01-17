Белград, 17 января, 2018, 04:31 — ИА Регнум. Продолжения переговоров между Сербией и Косово не будет до тех пор, пока косовские власти не прояснят ситуацию с убийством Оливера Ивановича — одного из лидеров косовских сербов, заявил Марко Джурич, глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии, в эфире национального телевидения.

Medija centar Beograd Оливер Иванович

«Продолжения диалога в Брюсселе не будет, пока Сербия не получит ответы по убийству», — сказал Джурич.

Чиновник добавил, что Белград тщательно следит за информацией по делу об убийстве Ивновча, и пока не удовлетворен расследованием.

«Мы не просим, а требуем, чтобы косовские органы немедленно нашли убийц», — сказал Джурич.

Напомним, Иванович погиб 16 января в городе Косовска-Митровица (Косово). В Сербии убийство политика назвали терактом.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское посольство в Сербии заявило, что Иванович погиб из-за своей политической активности по защите прав сербского народа. Российское ведомство отметило, что в Косово таким образом пытаются запугать сербов.

«Это наглядное отражение беззакония и насилия, которые сегодня царят в Косове», — говорится в сообщении.

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