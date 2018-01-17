Пекин, 17 января, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Высокопоставленные члены Компартии Китая в ранке военных чинов будут поставлены под постоянное наблюдение инспекционными группами, сообщает 16 января китайское агентство «Синьхуа».

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Регулярные инспекционные группы будут проверять работу партийных комитетов при Центральном военном совете, сухопутных войсках, ВМФ, ВВС, ракетных войсках и ряде других структур при Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Вооруженная полиция также не станет здесь исключением.

Документ, излагающий принципы, полномочия и обязанности инспекторов появятся в ближайшем будущем.

Инспекционные группы, как ожидается, должны будут обнажить все пороки и слабые места в партийном руководстве, внутрипартийном управлении, а также исполнении норм и правил в рамках требований партийной дисциплины в вооруженных силах страны, отмечает издание.

Напомним, что Министерство общественной безопасности Китая на днях резко обеспокоилось участившимися нападениями на полицейских в разных регионах страны, в связи с чем приняло меры по пресечению подобного рода правонарушений.

Кроме того, стоит отметить, что под занавес 2017 года вооруженная милиция Китая была выведена из-под крыла Госсовета КНР и передана в ведение Центрального военного совета, возглавляемого председателем КНР Си Цзиньпином.

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