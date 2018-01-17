Чэнду, Китай, 17 января, 2018, 03:58 — ИА Регнум. «Небесный поезд», являющийся разновидностью вертикальной подвесной железой дорогой на литий-ионных батареях был разработан для коммерческого использования, сообщает 17 января информационное агентство «Синьхуа».

Китайский дракон

Производителем поездов является компания Zhongtang Sky Railway Group, зарегистрированная в столице провинции Сычуань городе Чэнду. С 2016 года компания занималась разработкой новых поездов вместе с государственными компаниями.

«Было проведено свыше 18 тыс. км текстовых испытаний», — отмечает председатель компании Тан Тун.

По его словам, компания продвигает технические стандарты и свою работу в направлении коммерческого использования в будущем.

15 января делегация из Камбоджи посетила Чэнду. Ее представители выразили свою надежду, что новый вид транспорта будет впоследствии внедрен в столице страны городе Пномпене.

По словам Тана, во всю идет работа с камбоджийскими партнерами по экспорту систем вертикальных подвесных железных дорог. Бизнесмены с других стран, включая США также продемонстрировали свой интерес к разработке.

«Небесный поезд», расположенный на специальных рельсах в пяти метрах над уровнем земли может разгоняться до 65 км/ч. Планируется, что он станет неплохим дополнением к городской транспортной сети в городах с высокой плотностью движения и высоким уровнем загрязнения воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Китай испытал беспилотный монорельс собственной системы «Иньгуй», способный развивать скорость до 80 км/ч.

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