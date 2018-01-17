Вашингтон, 17 января, 2018, 03:33 — ИА Регнум. Согласие на то, чтобы мигранты ехали в США из любой страны, высказал журналистам американский президент Дональд Трамп.

В США

Перед встречей с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым президент США ответил на вопрос о мигрантах.

«Я хочу, чтобы они приезжали отовсюду, отовсюду», — заявил Трамп.

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Напомним, вопрос мигрантов — болезненная тема для Трампа, оказавшегося в центре скандала после его заявления о приезжающих с Гаити беженцах: американский лидер назвал эту страну, а также ряд африканских государств «грязными дырами».

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В последствии Трампу пришлось оправдываться за сказанное: он утверждал, его слова попросту переврали, что он не расист.

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Несмотря на это вопросы к Вашингтону продолжаются. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 января правительство Нигерии вызвало американского посла Стюарта Симингтона для объяснений.