Москва, 17 января, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Холдинг «Российские космические системы» (входит в госкорпорацию РОСКОСМОС) опубликовал отчет о работе систем связи советских автоматических станций «Луна-21» и «Луноход-2» на своем сайте.

de:Benutzer:HPH Модель лунного самоходного аппарата «Луноход-2»

Уточняется, что отчет опубликован к 45-летнему юбилею миссии «Лунохода-2». В нем описаны все аспекты управления луноходом, подробно разбираются проблемы, возникшие в ходе миссии, и как специалисты на Земле их решали.

«Созданная под руководством НПО им. С. А. Лавочкина автоматическая космическая станция «Луна-21», на борту которой располагался «Луноход-2», совершила мягкую посадку на спутник Земли 16 января 1973 года в 1:35 по московскому времени, — говорится в сообщении.

«В выпущенном через год после этого «Научно-техническом отчете о работе радиотехнического комплекса автоматических станций «Луна-21» и «Луноход-2» специалисты НИИ приборостроения собрали информацию о работе ключевых бортовых приборов и наземных систем управления», — отметили в РКС.

Российский холдинг сообщает, что этот уникальный опыт в дальнейшем не раз применялся при создании других автоматических аппаратов для исследования планет Солнечной системы.

«Сегодня этот отчет, ранее доступный узкому кругу специалистов, позволяет всем интересующимся историей освоения космоса восстановить картину четырехмесячной миссии уникального советского автоматического аппарата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отчет включает в себя две части. В первой его части описана работа комплекса бортовой аппаратуры РК-Е8 с системой малокадрового телевидения. Вторая часть посвящена работе наземного комплекса связи «Сатурн-МС».

Оба комплекса обеспечивали управление «Луноходом-2», чтобы получать изображения с лунной поверхности.

В отчете РКС говорится, что система дистанционного управления с минимальным количеством сбоев отработала на лунной поверхности с 16 января до 10 мая 1973 года, сохранив работоспособность большинства приборов бортовой аппаратуры.