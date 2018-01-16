Вена, 17 января, 2018, 02:19 — ИА Регнум. Мир на европейской территории может существовать только в случае партнерских отношений с Россией, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Россия и ЕС

По словам Курца, Европейский союз должен стремиться к тому, чтобы Минские договоренности были реализованы, поскольку нужно приблизить разрешение украинского конфликта. В этом смысле важен вопрос западных санкций, действующих в отношении Москвы.

«Если прогресс будет, то будет желательно отменять санкции шаг за шагом, чтобы, как предложил в свое время Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи на посту главы [германского] МИД, создавать стимулы для дальнейшего прогресса», — сказал Курц.

При этом австрийский политик отметил, что Брюссель не должен игнорировать факты «нарушения международного права».

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Напомним, Вена не раз указывала на целесообразность смягчения антироссийских западных санкций, поскольку санкции мешают австрийскому бизнесу.

9 января австрийский министр иностранных дел Карин Кнайссль заявила, что антироссийские санкции Вашингтона и Брюсселя оказались «неэффективным инструментом и элементарно не сработали». Она считает, что эти рестрикции не смогли ослабить российскую нефтяную индустрию.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 января германский министр иностранных дел Зигмар Габриэль заявил, что планы Вашингтона по введению новых санкций против России могут повредить европейскому бизнесу.

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